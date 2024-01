O dia da proclamação do rei Frederico X da Dinamarca ficará para sempre marcado na história do país.

No entanto, e ainda que o novo soberano fosse a personagem de destaque do dia, à varanda do palácio de Christiansborg foi impossível não reparar nos visuais da rainha, que apareceu vestida de branco, e nos das princesas.

Enquanto Isabella optou por um look em vermelho, a jovem Josephine, de 13 anos, escolheu um visual muito elegante e que já é familiar.

A filha mais nova dos reis quis usar como peça principal do seu look um casaco azul marinho com corte cruzado e botões duplos dourados, em contraste.

Esta peça, com gola e cintura marcada, é da Prada e pertence à rainha, fazendo já parte do guarda-roupa de Mary desde 2013, ano em que a estreou num evento em Copenhaga na véspera de Natal.

Leia Também: Nova era. Os primeiros retratos oficiais dos reis da Dinamarca