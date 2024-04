Na última semana foram revelados novos detalhes sobre o casamento da princesa Martha Louise da Noruega e o xamã Durek Verrett, que acontece no próximo dia 31 de agosto.

Foi a revista 'Se og Hør' que se encarregou de anunciar os detalhes do casamento, como a etiqueta rígida exigida aos convidados, que no dia do casamento não poderão usar branco, rosa, preto ou dourado.

Agora, sabe-se que a filha dos reis Harald e Sónia está zangada devido à divulgação dessa informação e suspeita que quem o fez é alguém próximo.

A princesa aproveitou um novo episódio do seu podcast, Heartsmart Conversations, para falar sobre o tema. "Estou no 'jogo da imprensa' há alguns anos e por isso sou muito boa a identificar quem faz algo assim. Eu realmente pergunto-me, quanto é que eles ganharam por isto? Quanto é que eu valho? Porque quem fez isto é não é meu amigo, se Se og Hør é mais importante que a nossa amizade", disse afirmou a princesa.

