A princesa Leonor de Espanha acaba de chegar aos Pirenéus Aragoneses juntamente com outros 300 cadetes da Academia Geral Militar de Saragoça com o objetivo de receber formação militar em alta montanha.

A jovem herdeira prossegue assim o treino militar iniciado no dia 17 de agosto e que vai durar três anos.

De acordo com informações avançadas pelo jornal 'Heraldo de Aragón', a filha de Felipe VI e Letizia ficará nas instalações da Escola Militar de Montanha e Operações Especiais da estância de Candanchú e viajará até às encostas de Astún para aulas de ski com o resto dos seus colegas.

Estas pistas já não são novidade para a princesa, que já lá esteve em 2017 com a irmã, Sofia, durante uma viagem do colégio em que as duas estudavam, Santa María de los Rosales.

Entre os objetivos do curso serão abordados temas como técnicas de salvamento e autorresgate, manutenção e reparação de equipamentos, medicina de montanha para médicos e enfermeiros, e explosivos.

