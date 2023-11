Leonor de Espanha celebrou 18 anos no passado dia 31 de outubro, data em que esteve nas Cortes Gerais para jurar a Constituição.

Esta quarta-feira, dia 29, voltou ao mesmo local, desta vez para estar ao lado do pai e da mãe na Abertura do Parlamento. À revista Vanitatis, o especialista em comunicação não-verbal Cristian Salomoni comentou a postura da princesa.

"Esta aparição marca o início da sua vida institucional depois de ter atingido a maioridade e fica claro pela sua atitude que a levou muito a sério. Tem gestos muito parecidos com os da mãe. Parece que ela a está a ajudar nesse campo. Foi sempre muito formal, mas também se permitiu alguns momentos mais descontraídos, como quando no final foi vista a conversar com o pai. Mais uma vez, ficou evidente a cumplicidade que existe entre o rei e a sua herdeira", começa por dizer.

"Ela parece mais confiante na maneira como anda, como se move... Ainda precisa aperfeiçoar alguns detalhes, algo normal devido à sua idade, como onde deixar a bolsa, mas aos poucos vai aprendendo. Ainda há um pouco de nervosismo, mas nesta ocasião sobressaem a firmeza e a segurança da princesa", revelou ainda.

Leia Também: Princesa Leonor de Espanha volta ao Congresso: O motivo