O Palácio de Buckingham e o rei Carlos III anunciaram novas nomeações militares para nove membros da família real britânica, entre eles, a princesa de Gales.

A rainha Camilla, o príncipe William, o príncipe Eduardo, Sofia, duquesa de Edimburgo, a princesa Ana, o príncipe Richard e Birgitte, duquesa de Gloucester, também receberam novos títulos.

"Após a ascensão de sua majestade, o rei tem o prazer em anunciar nomeações militares para os membros trabalhadores da família real", lê-se num comunicado. "As novas nomeações continuarão a refletir as relações próximas entre as Forças Armadas e a família real no reinado de sua majestade", termina.

Desta forma, Kate Middleton, de 41 anos, tornar-se-á Commodore-in-Chief da Fleet Air Arm (ramo da Marinha Real Britânica), Colonel-in-Chief dos Queen’s Dragoon Guards (do regimento de cavalaria do exército britânico) e ainda Royal Honorary Air Commodore da Royal Air Force Coningsby.

Este último título é particularmente especial para Kate uma vez que um dos seus avôs serviu na Royal Air Force (RAF) com o príncipe Filipe. Segundo a revista Hello!, o capitão Peter Middleton foi copiloto do marido de Isabel II durante uma missão na América do Sul, em 1962.

