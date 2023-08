Esta semana, a princesa Kate Middleton assinalou uma data com um enorme significado. A mulher do príncipe William, de 41 anos, é madrinha real de mais de 20 causas, sendo que celebrou uma década de parceria com uma delas.

"A comemorar 10 anos a fazer a diferença com a Place2Be! Obrigada a cada criança, pai/mãe, educador e voluntário que tem feito parte desta caminhada", lê-se numa publicação feita na página dos príncipes de Gales no Twitter.

A causa solidária, que tem como objetivo promover a saúde mental nas escolas, foi uma das primeiras a que Kate se associou após ter entrado para a família real britânica.

"Nos últimos 10 anos, a Place2Be alcançou, impactou e continua a crescer. Atualmente, trabalhamos com mais de 500 escolas apoiando uma comunidade estudantil com mais de 243 mil crianças e pessoas.

Juntamente com as escolas, com o apoio e inspiração do nosso patrono real, temos conseguido expandir o nosso impacto através de treinos, campanhas e fontes como a Children’s Mental Health Week.

Ficamos eternamente gratos a sua alteza real pelo apoio e compromisso profundo com a saúde mental das crianças e jovens. Mal podemos esperar para aumentar o impacto que juntos podemos fazer na vida das crianças", escreveu ainda Catherine Roche, chefe executiva da associação.

