Ao longos dos anos fomos conhecendo alguns dos apelidos entre os membros da realeza e agora foi revelado o novo nome do príncipe George na escola.

De acordo com a imprensa internacional, o filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton é tratado como 'PG Tips', mesmo quando está em casa.

Quando George e Charlotte frequentavam a Thomas's Battersea, os irmãos era simplesmente conhecidos como George e Charlotte Cambridge, uma vez que os pais tinham o título de duques de Cambridge. Após a morte da rainha Isabel II, William e Kate passaram a ser os príncipes de Gales e os filhos foram matriculados na escola onde permanecem, a Lambrook, que fica perto da casa em Windsor.

Anteriormente foi relatado que os colegas da escola de George o tratavam como 'PG', uma referência às suas iniciais. No entanto, parece que o seu apelido 'evoluiu' para 'PG Tips'.

