A princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, mudaram-se para a casa de Meghan Markle e do príncipe Harry no Reino Unido há duas semanas, como informou o The Sun.

De acordo com o jornal, os bens valiosos dos duques de Sussex foram retirados da residência em segredo, durante a noite, para dar lugar ao novo inquilino. Além disso, o meio de comunicação acrescentou ainda que os pertences de Harry e Meghan teriam sido enviados para os EUA, onde o casal mora atualmente.

Tecnicamente, a casa continua a ser a residência dos duques de Sussex, no Reino Unido, mas é improvável que voltem a morar na propriedade, como destaca também o The Sun.

No entanto, de acordo com o Page Six, uma fonte desmentiu a informação sobre os pertences dos duques terem sido retirados a meio da noite, em segredo, da habitação.

"A Meghan e o Harry ofereceram a casa à Eugenie e ao Jack quando eles descobriram que estavam à espera de um bebé há muitos meses. Está totalmente equipada para a nova família e o novo bebé", disse a fonte.

"Ainda é a residência da Meghan e do Harry no Reino Unido, e eles vão ficar lá quando regressarem, mas estão muito felizes em poder abrir a casa à Eugenie e ao Jack, enquanto eles começam a construir a sua própria família", acrescentou.

Recorde-se que foi no passado mês de setembro que Eugenie e Jack revelaram ao mundo que vão ser pais do primeiro filho em comum. Uma novidade que chegou cerca de dois anos depois de terem dado o nó.

