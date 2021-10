Há três anos, a 12 de outubro de 2018, os admiradores da família real britânica prendiam-se às televisões e redes sociais para acompanharem a par e passo todos os momentos do casamento da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank.

A cerimónia aconteceu na manhã de uma sexta-feira na capela de St George, no Castelo de Windsor, e contou com a presença de convidados de peso, como as modelos Cara Delevingne e Naomi Campbell.

Eugenie deslumbrou com um vestido da assinatura dos designers Peter Pilotto e Christopher De Vos e na receção noturna, no Royal Lodge, surgiu com um modelito Zac Posen.

Neste dia especial, recordamos em imagens o enlace. Veja na galeria.

