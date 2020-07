Esta terça-feira, dia 21, celebrou-se o Dia Nacional da Bélgica e, apesar das restrições impostas pela Covid-19, as festividades foram assinaladas e a família real não deixou de marcar presença.

Os reis Philippe e Matilde fizeram-se acompanhar pelos quatro filhos - Elisabeth, herdeira ao trono, Gabriel, Emmanuel e Eleonor - numa cerimónia na Catedral de San Miguel e Santa Gúdula.

Nesta ocasião, a primogénita, cada vez mais assídua nos compromissos oficiais, deslumbrou com um vestido midi nude, com padrão floral, que completou com uma clutch cor de laranja, bandolete e sapatos nude.

Um visual destacou o lado mais romântico da princesa. Veja em detalhe na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia deslumbra com vestido azul em dia conturbado