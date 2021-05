Nomeadamente a conversa que teve com o jornalista Martin Bashir, a quem revelou os problemas no seu casamento com o príncipe Carlos.

Simone Simmons, uma amiga da princesa Diana, acredita que esta ainda estaria viva se não tivesse dado a tão polémica entrevista a Martin Bashir no programa da BBC - 'Panorama', em 1995. Foi nesta conversa que Lady Di afirmou que tinha um casamento a "três", confirmando desta maneira a relação extraconjugal que o marido, o príncipe Carlos, mantinha com Camilla Parker Bowles. Na visão de Simmons, Bashir envenenou a princesa com mentiras de forma a ganhar a sua confiança. "A Diana foi induzida a fazer o programa, e não foram só documentos bancários falsos. Eu estive lá a primeira vez que o Martin Bashir foi ao Palácio de Kensignton. Ela tinha muita informação sobre as causas solidárias que apoiava, pois acreditava que o Martin Bashir iria entrevistá-la sobre isso", recorda. "Mas o tempo passou e não saiu nada e ficamos a saber o que se tinha passado. (...) Ele destruiu-a fisicamente e tornou-a paranoica - ao dizer que os membros da realeza queriam destrui-la e desacreditar os seus colaboradores fiéis e amigos", esgrimiu. "Não tenho qualquer dúvida que a Diana ainda estaria viva hoje se não tivesse falado com o Bashir", completou, notando que foi esta entrevista que contribuiu para o divórcio de Lady Di e para que esta perdesse os seus títulos reais. Hoje, o juiz do Tribunal Supremo Lord Dyson, de 77 anos, irá publicar as conclusões retiradas após um inquérito independente realizado à forma como o jornalista conseguiu a entrevista. Leia Também: Princesa Beatrice vingou-se de Harry e Meghan Markle, diz especialista