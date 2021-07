Para os seus eternos admiradores, a data não será esquecida. Há 60 anos, a 1 de julho de 1961, nascia em Sandringham, Reino Unido, aquela que se viria a tornar uma das personalidades mais adoradas do mundo.

A princesa Diana completaria esta quinta-feira mais uma primavera - data que assinalamos com uma viagem no tempo para recordar alguns dos momentos em que se destacou ao lado dos filhos, os príncipes Harry e William.

Apesar das relações conturbadas com a família real britânica, em especial com o príncipe Carlos (com quem foi casada desde 1981 a 1996), Diana nunca permitiu que as desavenças e os momentos de dor profunda afetassem o seu papel de mãe presente e companheira.

A par do legado ímpar em causas sociais e humanitárias, a missão da 'princesa do povo' foi sobretudo dedicada à educação de Harry e William. As imagens na galeria provam-no.

Leia Também: William e Harry vão encontrar-se em privado para resolverem problemas