Imagens da princesa Charlotte a repreender o irmão mais novo, Louis, de quatro anos, tornaram-se virais na internet.

O vídeo em questão mostra a filha de Kate Middleton e do príncipe William a baixar a mão do irmão, que acenava entusiasticamente à multidão durante o desfile do Trooping the Color.

O momento fica recordado na memória dos fãs como um episódio caricato entre irmãos. Veja abaixo.

