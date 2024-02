A princesa Charlotte parece já estar preparada para assumir funções relacionadas com a família real. Apesar de ter apenas oito anos, a filha de Kate Middleton e do príncipe William já tem elevados índices de popularidade - mesmo junto de quem lida com ela diariamente.

Uma fonte próxima da família real britânica confessou à Hola! que "Charlotte é muito gentil e amigável" e que "as outras crianças adoram-na".

A revista acrescenta que na escola a princesa é tratada como qualquer outro estudante, ainda que se destaque pela sua amabilidade.

"Ela não é a única da família real que é popular. O George e o Louis também têm muitos amigos. Eles são crianças adoráveis", disse ainda a fonte em causa.

A revista sublinha por fim que, de acordo com vários especialistas reais, a popularidade dos três filhos não é surpreendente, até porque todos eles têm personalidades vincadas e são muito felizes.

