Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a princesa Beatrice viu uma vez mais destruídos os seus planos de casamento.

A filha do príncipe André iria subir ao altar com Edoardo Mapelli Mozzi no próximo mês, mas ao realizar-se a cerimónia apenas podia contar com a presença dos noivos e de duas testemunhas.

Com isto, as últimas informações dão conta que o casal pensa em adiar o casamento para o próximo ano, para não correr riscos e poder celebrar como sempre imaginou.

De recordar que a neta da rainha Isabel II tinha marcada a subida ao altar para dia 29 de maio na capela do palácio de St. James.

