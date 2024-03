A princesa Ana faltou às celebrações do aniversário do marido, Tim Laurence, que esta sexta-feira, 1 de março, completou 69 anos de vida.

Conforme destaca a Hello!, o dever falou mais alto a irmã do rei Carlos III teve de viajar para o Dubai, de maneira a assistir ao Seafarers Awareness and Orientation Day, evento que teve lugar em Jebel Ali.

A viagem aconteceu no âmbito da sua posição como presidente da The Mission to Seafarer, associação solidária que apoia tripulações mercantes em mais de 200 portos de 50 países.

Recorde-se que a princesa é casada com Tim Laurence desde 1992. Os dois conheceram-se quando Tim, antigo oficial da Marinha Real, era escudeiro da rainha Isabel II.

