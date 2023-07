A princesa Alexia da Holanda terminou recentemente os seus estudos no UWC Atlantic College, no País de Gales, tendo recebido as notas na passada quinta-feira, dia 6 de julho.

De acordo com a tradição, a segunda filha dos reis Guilherme e Máxima da Holanda hasteou a bandeira do seu país após saber que tinha concluído com sucesso o ensino secundário, tal como mostra o vídeo partilhado nas redes sociais esta segunda-feira, dia 10, pela Casa Real.

"A bandeira está hasteada no Palácio de Huis ten Bosch! A princesa Alexia recebeu o seu diploma de Bacharelado Internacional no United World College of the Atlantic na quinta-feira, 6 de julho", começa por dizer o comunicado.

"A princesa Alexia passou os primeiros quatro anos do ensino básico no Christelijk Gymnasium Sorghvliet, em Haia. No verão de 2021, continuou os seus estudos no United World College of the Atlantic, em Llantwit Major, no País de Gales", conclui.

De salientar que faz também parte da tradição içar em conjunto com a bandeira, a mala que a princesa usou nos últimos anos do seu percurso escolar. Recorde-se que esta tradição também foi cumprida pela princesa herdeira, Amalia, que terminou os seus estudos há dois anos.

Leia Também: Rei holandês pede desculpa pelo passado do país quanto à escravidão