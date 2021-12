Ao fim de mais de 140 dias de luta, Rogério Samora partiu esta quarta-feira, 15 de dezembro, aos 62 anos.

Carlos Samora, primo do ator e quem o acompanhou nestes últimos meses, recorreu novamente à sua página de Facebook - onde atualizada todas as informações sobre o familiar - mas desta vez para reagir à morte do artista.

"Dia 148. 28.10.1959/15.12.2021 Ao fim de 148 dias (20.07.2021 a 15.12.2021) de 'luta', o nosso Rogério 'partiu' para uma nova viagem, mas nós vamos ficar para sempre com esta imagem de alegria e boa disposição. Descansa em paz, 'miúdo', e não te esqueças de olhar por nós.

Até um dia destes", escreveu.

De recordar que foi no dia 20 de julho que Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC. Desde então que o ator estava a lutar pela vida.

Após a sua partida, foram muitas as homenagens feitas ao ator com mais de 40 anos de carreira. O seu funeral vai realizar-se no sábado, 18 de dezembro.

