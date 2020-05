Ainda que o 'Big Brother' tenha arrancado num registo diferente do esperado, com os concorrentes isolados individualmente em apartamentos, estes primeiros dias em que interagiram apenas por videochamada permitiu que acontecesse clima de sedução.

Soraia, de 27 anos, e Hélder, de 39, tiveram o primeiro flirt desta edição a propósito de uma conversa sobre nutrição.

"Vou fazer o pequeno almoço, mas não digas que tem muito açúcar", disse a professora de ensino especial.

"Não te preocupes com o açúcar, eu ajudo-te a tirar o açúcar depois", respondeu Hélder, acrescentando um reparo ao look de Soraia. "As mulheres não deviam vestir leggings à minha frente. Ah, estás de calções. É que se for de leggings é um perigo".

"Tens mesmo de me dar atenção especial [para perder o açúcar], vou precisar", rematou Soraia.

Mais tarde, numa declaração individual, a concorrente confessou: "Nós os dois gostamos de fazer flirt e levar as coisas um bocadinho além".

Será que esta dupla está a iniciar uma relação mais especial? Veja o momento aqui.

