Quase um ano após a morte de Pelé, a família ainda não conseguiu concluir o processo da distribuição da herança.

O ex-futebolista, que morreu no dia 29 de dezembro do ano passado, vítima de cancro, estava a responder na Justiça por uma ação movida por Maria do Socorro Azevedo, que alega ser sua filha. E se assim for, tornar-se herdeira da herança do antigo jogador.

A CNN Brasil avançou agora com a informação de que o primeiro exame de ADN deu negativo. Assim sendo, a família de Pelé aguarda a contraprova para dar continuidade ao processo de inventário.

Além disso, recordam que o ex-jogador não recorreu quando a ação foi apresentada e decidiu fazer o teste de ADN. No entanto, acabou por morrer antes de realizar o referido exame. Sabe-se ainda que Pelé citou a possibilidade de ter outra filha no testamento, ainda de acordo com o mesmo meio de comunicação.

A CNN Brasil acrescenta que tanto a viúva de Pelé, Marcia Aoki, como os filhos concordaram com o testamento do antigo futebolista, que terá deixado uma fortuna avaliada em 78 milhões de reais.

De recordar que, recentemente, o filho de Pelé, Edinho, lamentou toda a "burocracia" no processo de inventário da herança, tendo destacado também que a "família está unida".

Leia Também: Filho de Pelé lamenta "burocracia" no processo de inventário da herança