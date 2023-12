O filho de Pelé, Edinho, representou a família no prémio Brasil Olímpico, na noite de sexta-feira, no Rio de Janeiro. E foi no evento que falou sobre as questões relacionadas com a herança do pai, garantindo que a "família está unida".

"Ainda estamos a cuidar desta questão do inventário, temos advogados para resolver. É uma burocracia, infelizmente, que tem que acontecer", lamentou, cita o UOL.

"O mais importante é que a família está unida, os irmãos estão unidos e o exercício está a ser feito da maneira mais natural possível", destacou de seguida.

De recordar que Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.

