A emissão de domingo, 19 de fevereiro, do programa 'Vale Tudo' gerou discórdia entre os espetadores. A causa da celeuma foi a escolha do convidado especial que ontem se juntou aos atores que fazem parte do painel do formato.

Tino de Rans foi a aposta da SIC, que nas redes sociais foi duramente criticada.

"O Tino não é convidado para um programa como este", lamentou um seguidor.

"Nada contra o tino, mas não é convidado para este programa! Senti vergonha alheia", escreveu uma outra internauta.

"Ninguém quer ver o Tino de Rans", "esse homem nem tem piada" ou "foi engraçado o Tino, mas ao mesmo tempo foi irritante por ele não cumprir as regras", são outras das mensagens em destaque.

Ainda que as críticas se tenham feito sentir, a verdade é que houve quem adorasse a participação do político.

"Foi muito mau, mas chorei de tanto rir com o desespero do César", realçou um fã do formato.

"Parti-me a rir, acho que foi dos melhores até agora", "foi sem dúvida o melhor episódio da temporada" ou "belíssimo programa de entretenimento", elogiaram os espetadores.

Eis abaixo uma das partilhas, feita no Instagram da SIC, que mais opiniões recolheu:

Leia Também: Daniel Oliveira surpreendeu tudo e todos e esteve na gala da TVI