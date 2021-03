Já foram muitas as caras conhecidas que recorreram ao Instagram para assinala o Dia Mundial do Teatro, que se celebra este sábado, 27 de março. E entre as muitas publicações, destaca-se a partilha de Lili Caneças.

A celebridade recordou junto dos seguidores o dia em que teve a oportunidade de subir ao palco.

"Foi uma das noites mais felizes da minha vida... Tive o privilégio de fazer o 'Doce Pássaro da Juventude', de Tennessee Williams, com encenação de Thiago Justino, no papel da Princesa. Aqui com Carlos Barradas. Preparei-me até à exaustão e consegui... Deu-me imenso prazer", começou por destacar, homenageando com esta publicação todos os artistas.

"Hoje, no Dia Mundial do Teatro, presto homenagem a todos os que dedicam a sua vida a esta arte... Viva o Teatro", rematou.

