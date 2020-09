Maria Cerqueira Gomes comoveu os seguidores esta quarta-feira ao partilhar nas suas redes sociais a história do senhor José. Um idoso que caiu na rua e foi ajudado pela apresentadora.

O senhor José não tem filhos e vive sozinho com a mulher, acamada e a precisar de cuidados. Sofrem ambos de diabetes.

Depois do acidente que o levou ao hospital para levar vários pontos, o senhor José ficou bem e regressou a casa para cuidar da mulher, mas ainda assim esta história não deixou de preocupar Maria Cerqueira Gomes.

A apresentadora ficou de coração partido ao imaginar o que aconteceria à mulher do senhor José se este tivesse ficado inconsciente. E foi por esta razão que continuou ligada a esta história e sempre pronta a ajudar.

"Ontem à noite, o agente Braga ligou-me e disse que o senhor José precisava de uma ajuda de um centro de dia e que já tinha entrado em contacto com um perto de casa dele mas que o senhor José é daqueles casmurros que diz que não precisa de ajuda. Então, eu hoje de manhã fui com o agente Braga a casa do senhor José, que já estava com o penso, levou muitos pontos e tal, mas ele continua sem querer ajuda. Mas ficou com o contacto da Dr. Lurdes que é do Centro da Pasteleira e quando achar que precisa mesmo de ajuda vai entrar em contacto com ela. De resto, está tudo tranquilo", revelou a apresentadora, respondendo assim às muitas questões feitas pelos seus seguidores.

