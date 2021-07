Foi com algumas memórias do ano de 2020, quando a pandemia da Covid-19 chegou a Portugal, que Diana Bouça-Nova deu início a uma recente publicação que fez no Instagram.

"Em abril de 2020, chovia, estava sentada no carro de reportagem à espera que uma equipa especial da GNR chegasse de Lisboa para fazer, e nós acompanharmos, a desinfecção de um lar. Enquanto isso, tinha um desafio, proposto a vários jornalistas, por responder: gravar um vídeo a explicar qual era a notícia que mais queria dar sobre a pandemia. A minha resposta foi: já foi criada e testada a vacina contra a covid-19", começou por lembrar esta quinta-feira, 22 de julho.

"Abril de 2020. Não sabíamos um terço do que sabemos hoje e, no entanto, não foi assim há tanto tempo. Depois de saber o que é estar infetada, depois de estar grávida e com covid, depois do receio de voltar a ficar infetada na altura do parto, depois de tudo isto… finalmente chegou o dia", destacou de seguida, mostrando-se muito feliz ao ser vacinada contra o novo coronavírus.

"Sou dessas que prefere acreditar na ciência e que nem sequer quer olhar para as teorias da conspiração ou para o mundo de negócios da indústria farmacêutica. Sou das que prefere a vacina à doença. E isto já é bem mais do que o que eu imaginava em abril de 2020", rematou.

Leia Também: Grávida, Diana Bouça-Nova fica de repouso: "Não sei gerir estar parada"