A chegada do mês de agosto é, para vários membros das famílias reais, tempo de parar para desfrutar de uns dias de descanso. Kate Middleton e o príncipe William, por exemplo, escolheram as Ilhas Scilly para as férias com os três filhos, dando preferência a um destino dentro do Reino Unido. Será que o príncipe Eduardo seguirá o mesmo exemplo?

O filho mais novo da rainha Isabel II e a mulher, Sophie, já optaram em anos anteriores por passar férias em S'Espalmador, um ilhéu desabitado em Formentera, Espanha.

Contudo, são também amantes da natureza e, nesse sentido, Balmoral, na Escócia, é um dos lugares preferidos para 'desligar' da azáfama. É também aqui que a rainha Isabel II desfruta das suas férias de verão e este ano em particular apreciará ainda mais a companhia dos filhos e netos, uma vez que é o primeiro verão que passa sem o marido, príncipe Filipe, que morreu em abril.

Não são ainda conhecidos os planos das férias do casal, mas pensa-se que Eduardo e Sophie vão escolher passar uns dias com os filhos - Lady Louise e James - fora da residência onde vivem todo o ano, a Bagshot Park.

