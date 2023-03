Quintino Aires deu que falar recentemente nas redes sociais por causa das duras críticas que teceu a funcionários de uma pastelaria. "Quero mostrar aqui a vergonha, a forma ridícula como se trabalha em Portugal. Aumentar ordenados? A quem? Nem merecem", argumentou o psicólogo à época, considerando mesmo este tipo de empregados "gentalha".

Hoje, Quintino voltou a fazer uma publicação sobre o tema, mas em tom de elogio, ao contrário do que aconteceu anteriormente.

"O atendimento foi de excelência, como qualquer cliente merece, mas bem diferente do que comentei na publicação da semana passada, ocorrido noutra loja", nota.

"Nada que me surpreenda. Hoje fomos atendidos por um brasileiro. E a verdade é que muitos portugueses que atendem público têm muito para aprender com quem chega do outro lado do Atlântico", esgrima.

