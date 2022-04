A Disney+ convidou três famosas portuguesas a viajarem até Paris para assistirem à antestreia de 'Moon Knight: Cavaleiro da Lua', a nova série da Marvel Studios.

Iva Domingues, Mia Rose e Bárbara Corby foram as escolhidas para marcarem presença no evento exclusivo, que teve lugar no Museu do Louvre.

As celebridades tiveram direito a "uma visita guiada exclusiva pelo Departamento de Antiguidades Egípcias, seguido do visionamento do primeiro episódio e um jantar sob a famosa e icónica Pirâmide do Louvre".

Espreite a galeria para ver as imagens que marcaram o evento.

Leia Também: De jeans mas sempre elegante: Inspire-se nestes 10 looks de Iva Domingues