O rei Felipe VI de Espanha surpreendeu esta segunda-feira, 9 de outubro, ao chegar a um evento com uma liga na mão. Conforme evidencia a revista Hola!, tal aconteceu no 40.º aniversário da Confederación Empresarial Vasca, que aconteceu no Museo Guggenheim de Bilbao.

Ora, conforme a Casa Real Espanhola revelou à publicação, a liga foi colocada como "prevenção" devido a uma "pequena lesão no pulso".

No programa Telecinco 'Vamos a Ver' foi ainda referido que o monarca espanhol teria sofrido uma tendinite.