É público que Kate Middleton e Meghan Markle nunca foram as melhores amigas, mas segundo um especialista em realeza britânica, a mulher do príncipe William teve uma boa razão para não se aproximar da companheira do príncipe Harry.

"A Kate e a Meghan não eram nem irmãs ou amigas antes de se conhecerem na família real", escreveu Andrew Morton no livro 'Meghan: A Hollywood Princess'.

"E mais, durante a preparação do casamento da Meghan, a Kate estava a passar por uma terceira gravidez difícil e estava focada no seu próprio bem-estar", acrescentou.

"Não teve grande energia para criar uma ligação com os nossos vizinhos", completou.

Leia Também: Kate Middleton sentiu-se "orgulhosa" de William: "Fazem uma equipa forte"