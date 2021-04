"Por que fez tantas plásticas na sua cara? Era tão gira", apontou uma seguidora de Joana Diniz ao conversar com a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' através da aplicação de perguntas e respostas desta redes social.

Sem qualquer tipo de preconceito ou tabu em relação ao tema, Joana respondeu à letra à questão.

Primeiro, a jovem esclareceu a que procedimentos já se submeteu: "Na cara nunca fiz nada. A única coisa que fiz foi lábios e dermopigmentação", garante.

Em seguida, Joaninha confessou os procedimentos estéticos a que deseja ainda vir a submeter-se: "Mas quero fazer botox na testa e fazer uma harmonização facial".

Por último, a o rosto dos reality shows da TVI quis ainda deixar um recado a todos os que criticam as suas decisões relativamente a este tema. "E não me venham cá com merdas que eu é que sei o que deva ou não fazer. Ok, lindas?".

Leia Também: Maminha descaída? Joana Diniz mostra-se sem "complexo nenhum"