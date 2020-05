Os concorrentes da nova edição do programa 'Big Brother', da TVI, entraram na casa mais vigiada do país há apenas dois dias, mas parece que o curto espaço de tempo já foi suficiente para que as polémicas tenham começado.

Tal como a TVI acaba de anunciar numa última hora que está a passar rodapé, o concorrente Hélder teve uma atitude discriminatória com outro concorrente e será punido por isso.

"Polémica no 'Big Brother': Atitude de discriminação sexual de Hélder terá consequências. Programa especial hoje, às 19h00, na TVI", pode ler-se na referida nota.

Recorde-se que esta informação surge pouco depois de Edmar ter anunciado que queria desistir do programa. Estará o caso relacionado?

