Depois do jogador ter emitido um comunicado, a matriarca subscreveu as palavras do filho.

Dolores Aveiro não ficou indiferente à mais recente polémica a envolver o nome do filho. Depois de Pascal Ferré ter afirmado em entrevista que Cristiano Ronaldo queria retirar-se com mais Bolas de Ouro do que Messi, garantindo, que foi o próprio quem lhe havia dito isso, o internacional português reagiu. Através de um comunicado publicado nas redes sociais, Ronaldo negou esta tese, afirmando que "Pascal Ferré mentiu". "É inadmissível que o responsável pela atribuição de tão prestigiado prémio possa mentir desta forma, num absoluto desrespeito por alguém que sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro. E mentiu novamente hoje ao justificar a minha ausência da Gala com uma alegada quarentena que não tem nenhuma razão de ser", declarou. Na sequência das palavras do filho, Dolores Aveiro partilhou a publicação de Ronaldo e subscreveu as suas palavras. Sem acrescentar comentários, a matriarca mostrou, uma vez mais, o seu apoio incondicional ao craque. Leia Também: Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo falha pódio pela primeira vez desde 2010