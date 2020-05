Daniel Oliveira é um homem discreto no que à sua vida pessoal diz respeito, mas esta segunda-feira o apresentador e diretor de programas da SIC abriu uma excepção para partilhar com os seus seguidores do Instagram um amoroso momento de família.

Falamos de um vídeo onde a pequena Alice, de quase dois anos, surge a mimar o papá babado... mas de forma muito peculiar.

"Mimos, diz ela", brincou Daniel Oliveira na legenda das imagens.

