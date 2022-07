Liliana Aguiar começou o dia de sexta-feira, 8 de julho, com um percalço que a fez temer o pior. Um dos pneus do carro da apresentadora rebentou na estrada.

"De um momento para o outro há muita coisa que pode correr mal… Tal como, rebentar um pneu do nosso carro. O susto da vida", escreveu Liliana ao partilhar com os seguidores do Instagram a situação que acabara de experienciar.

"Foi só mesmo o susto e a temperatura a subir até aos 40 e tal graus", referiu, mais tarde, dando conta de que, "graças a Deus", nada lhe aconteceu.

"Quero agradecer a todos porque, no fim, tudo está bem quando acaba bem", completou.

