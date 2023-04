.O ex-casal protagoniza uma nova polémica a cada semana que passa. Desta vez, estão em causa declarações onde Piqué critica os fãs de Shakira.

O ex-jogador, como já lhe havíamos dado conta aqui, referiu numa entrevista a Gerard Romero que os fãs da cantora lhe dirigiram vários comentários com "barbaridades" após a separação de ambos. "A minha 'ex' é latino-americana… Não imaginas [os comentários] que recebi nas redes sociais dos fãs dela", disse o jogador.

Pouco depois, precisamente nas redes sociais, Shakira respondeu de forma indireta a estas palavras do antigo companheiro.

"Orgulhosa de ser latino-americana", escreveu a cantora no Twitter, acrescentando as bandeiras dos vários países que compõem a América do Sul.

Ora veja:

