No dia 20 de maio de 2017, Pippa Middleton (irmã de Kate Middleton), subiu ao altar para dar o nó com James Matthews, cerimónia na qual diversos membros da realeza britânica estiveram presentes. No entanto, houve uma falta que se notou na cerimónia: a de Meghan Markle.

Quanto a isto especificamente, conforme o livro 'Finding Freedom' nota (segundo refere o jornal The Sun), Pippa mostrou-se relutante em convidar a mulher do príncipe Harry uma vez que "não queria ficar na sombra da duquesa de Sussex no seu grande dia".

Ainda assim, ela e a mãe optaram por convidá-la à mesma, mas Meghan escolheu estar apenas presente no copo d'água.

As polémicas não se ficaram por aqui, até porque em outubro de 2018, Meghan anunciou que estava grávida no casamento da princesa Eugenie, algo que não agradou à noiva.

