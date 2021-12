Esta semana, uma das convidadas que Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão receberam nas manhãs da Renascença foi Ana Garcia Martins. Como seria de esperar, as radialistas não perderam a oportunidade de colocar questões mais curiosas à influenciadora digital.

Neste âmbito destacaram-se duas.

"Não estás aliviada porque agora já podes deixar de fingir que gostavas de maratonas?", questionou Inês Lopes Gonçalves.

"Isso foi o melhor, já posso comer só porcarias. Já não tenho que fingir aquele interesse por uma vida saudável, que nunca tive, e que era fingimento. Quando as pessoas dizem que eu não me esforçava pelo casamento? Ponham os olhos nisto, porque eu corri três maratonas, três!", respondeu 'Pipoca' num tom irónica que a caracteriza.

Ainda sobre o seu casamento com Ricardo Martins Pereira, cujo final foi anunciado este ano, Ana Galvão perguntou:

"O 'Arrumadinho' disse numa entrevista que esteve por trás do teu sucesso. Nestes meses que passaram desde o divórcio já sentes a tua carreira a definhar? ".

"Sinto, sinto. Estou até a considerar voltar para o casamento porque sinto que a minha vida profissional teve uma queda muita acentuada", brinca Ana.

Já num tom sério, sublinhou: "Percebo porque é que ele disse isso, acho que soou pior do que é na realidade. Quando estás com uma pessoa 12 anos é normal que a pessoa que apoie de alguma maneira. O pressuposto de casares com alguém é um bocadinho esse, como eu sei que estive lá para ele numa data de coisas. Acho que sem dúvida me apoiou em inúmeras coisas, nomeadamente a incentivar-me. Sou muito pouco crente no meu valor, ou no eventual potencial que possa ter. Acho que ele teve um papel imprescindível em me motivar e dar confiança. Mas acho que há ali alguma coisa inata, quando o blogue nasceu eu não o conhecia e teve sucesso".

