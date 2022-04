Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou com os seus seguidores a história curiosa que tem com o vinho. Uma vez que nunca foi apreciadora, a digital influencer sempre se esforçou para começar a gostar e entender o universo da enologia.

"Nunca fui grande consumidora de álcool de uma forma geral, por isso o vinho acabava por ser metido no saco de tudo o resto e rotulado com um “não gosto”. Ainda assim, fazia-me pena, porque sempre tive a noção que qualquer prato sai muito mais valorizado quando acompanhado de um bom vinho. E porque acho a cultura do vinho uma coisa absolutamente fascinante", começou por dizer numa publicação feita esta quinta-feira.

E continuou: "Cheguei a fazer alguns cursos para aprender mais sobre o tema, escrevi artigos para uma revista da especialidade, e como acredito na máxima do 'primeiro estranha-se, depois entranha-se', nos últimos anos dei por mim a dar uma oportunidade ao vinho. Há coisas que vale a pena insistir".

Depois de anos a apurar o seu gosto, 'Pipoca' aceitou o convite do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto para participar no jantar 'As Estrelas do Chef com Porto', com vários pratos harmonizados com cinco tipos diferentes de Vinho do Porto.

"Pronto, vá, confesso que também ajudou alguma coisinha que os pratos fossem confeccionados pelo chef Henrique Sá Pessoa, mas os vinhos foram mesmo as estrelas da noite. E quando temos alguém a explicar-nos o que estamos a beber e a forma como o vinho liga com a comida, parece que tudo faz sentido. Eu, que achava que o vinho do Porto era só aquela coisa que os avós serviam aos amigos depois do jantar, fiquei maravilhada com a variedade e versatilidade destes vinhos. Segurem-me, que agora que entrei neste mundo já ninguém me para", rematou.

