Leandro foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa do 'Big Brother Famosos' deste domingo, 16 de janeiro. Como sempre, já em estúdio, tendo saído da casa, o músico ouviu a apreciação dos comentadores, destacando-se as palavras de Ana Garcia Martins.

"O Leandro agradeceu aos portugueses por lhe terem feito a vontade, eu lamento ser a portadora das más notícias [mas] 87% dos portugueses não o nomearam para lhe fazer a vontade, e sim porque o Leandro teve um jogo absolutamente miserável", começou por notar.

"Foi o melhor que lhe aconteceu - sair esta semana -, porque cada semana que passasse na casa provavelmente já sairia com 98,4%, fosse o que fosse", especulou.

"Pessoalmente, enquanto comentadora, não gostei do seu jogo, da postura agressiva, e a imagem com que ficamos é que aquele Leandro que vimos ali é o Leandro que sai para cá. Tenho pena disso. O Leandro entrou absolutamente convencido do valor que tinha e muito confiante do facto de ser gostado cá fora e espero sinceramente que o que fez neste programa não o prejudique profissionalmente", completa.

Agradecendo as palavras, Leandro respondeu: "Ali joguei, brinquei, há sem dúvida uma dinâmica completamente diferente da vida real, vivemos ali intensamente, ali ninguém está a ser real. Se tem esse ponto de vista, aceito".

O artista notou ainda que ninguém dentro da casa está a ser verdadeiro, pelo que não era o único cujo objetivo era atingir Bruno de Carvalho.

