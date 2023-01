Já foram várias as vezes em que caras conhecidas nos surpreenderam com recordações da infância, e desta vez foi a influencer Ana Garcia Martins que 'presentear' os seguidores com um tesourinho.

"E quando eu achava que era a próxima prima ballerina do Bolshoi mas era só uma espécie de girafa bebé acabada de nascer, maior do que as colegas todas e completamente desengonçada? Ah, bons tempos", começou por escrever na legenda de uma imagem captada no início dos anos 90.

"Num sarau de ginástica do Benfica, no antigo estádio da Luz. Lembrar que nesta altura tinha vergonha de estar assim tão a descoberto, por me achar magra demais. As voltas que a vida dá", completou.

Após a partilha, foram várias as reações na caixa de comentários.

Leia Também: Vídeo. 'Pipoca' dá conselho insólito à filha que não conseguia dormir