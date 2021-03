Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', anunciou esta segunda-feira que iria estar ausente das redes sociais para uma "pausa". Contudo, as suas plataformas continuam a dar nas vistas, desta vez pela aparente má relação com o ex-companheiro.

Tudo indica que 'Pipoca' e Ricardo Martins Pereira estão de costas voltadas. Isto porque a digital influencer deixou de seguir o 'ex' no Instagram e apagou todos os registos fotográficos de ambos. Um gesto que acontece cerca de dois meses depois de surgirem as primeiras notícias da separação.

Vale recordar que Ana e Ricardo estiveram juntos durante uma década. Em 2017 enfrentaram a primeira crise no casamento e separaram-se. Depois da reconciliação, nasceu a segunda filha do casal, Benedita, que veio juntar-se a Mateus.

