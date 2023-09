Ana Garcia Martins esteve na noite deste sábado com os dois filhos, Mateus e Benedita, no Estádio da Luz para assistir ao jogo do Benfica frente ao Victória de Guimarães, uma partida que os encarnados venceram por 4-0.

Antes da partida para o estádio, a influenciadora digital partilhou uma fotografia encantadora dos dois filhos, na qual aparecem lado a lado muito sorridentes, recordando que as duas crianças passaram cerca de duas semanas separadas, após Mateus ter estado com a mãe nos Estados Unidos e depois ter sido a vez de Benedita acompanhar 'Pipoca' ao Algarve.

A influenciadora deixou uma partilha divertida, garantindo que esta foi a primeira vez que os filhos estiveram tanto tempo afastados.

"Ficaram 15 dias sem se verem, acho que nunca tinham passado tanto tempo longe um do outro. Nível de saudades? Era muito, mas passou rápido", revelou.

