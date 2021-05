'A Pipoca Mais Doce', como é popularmente conhecida Ana Garcia Martins, deixou os fãs enternecidos ao partilhar na sua página de Instagram uma adorável fotografia em que aparece com a filha.

Na imagem, a digital influencer e a pequena Benedita aparecem no banco traseiro de um carro e Ana surge a dormir no colo da filha. "Às vezes, eles também nos dão colo (mas é raro, normalmente sou eu a alombar com ela)", escreveu na legenda.

Além de Benedita, de dois anos, 'Pipoca' é também mãe de Mateus, de sete. Ambos nasceram fruto do casamento com Ricardo Martins Pereira, que terminou no início deste ano.

Leia Também: Pipoca Mais Doce: "Há pessoas que nunca irão gostar de mim"