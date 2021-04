Ana Garcia Martins, conhecida como Pipoca Mais Doce, esteve hoje no programa 'Cristina Comvida' onde falou sobre a pressão das redes sociais e da forma como foi aprendendo a lidar com as críticas negativas ao longo dos tempos.

"Nas redes sociais (...) as pessoas muito facilmente apontam o dedo e criticam e o fazem muitas vezes de forma gratuita. As pessoas tecem teorias e acusações só porque sim", nota.

"Ao longo dos tempos fui aprendendo a lidar com isso. Houve uma altura em que me magoava muito e sentia muita necessidade de ser explicativa e dizer: 'ah, mas atenção, eu não sou assim'. E era um efeito bola de neve, quanto mais eu me explicava mais as pessoas me acusavam. Percebi que não havia volta a dar. Há pessoas que nunca irão gostar de mim, nunca irão simpatizar comigo, independentemente do que eu possa fazer ou dizer", reconhece.

Entretanto conclui: "Hoje em dia praticamente nada me chateia. Se não gosto de um comentário apago ou respondo com humor".

