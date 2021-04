Ana Garcia Martins fez um desabafo com os seguidores da sua conta de Instagram acerca da passada noite - no mínimo atribulada - devido ao alarme de um carro na rua que a impediu de descansar.

"Esta noite acordei por volta das duas da manhã e só voltei a adormecer por volta das sete. Porquê? Porque o alarme de um carro esteve a tocar a noite TODA na minha rua", começa por contar.

"E a pergunta que se impõe é: para quê ter a m**** de um alarme se depois ele buzina (sim, era uma buzina) a noite inteira e o dono da viatura não aparece? Podemos pensar 'ah, se calhar o dono não estava em casa' mas, nesse caso, para quê deixar o alarme ligado? Acham mesmo que eu ou alguém no seu perfeito juízo ouve um alarme de madrugada e pensa 'deixa-me lá ir de pijama enfrentar um meliante para salvar o carro do vizinho'?", questiona.

"Não, meus amigos, eu estou-me a cagar para o carro do vizinho, de tal maneira que ontem à noite só me ocorriam duas imagens: eu ir lá com um taco de basebol e desfazer o carro à paulada (#sonho) de tão enervada que estava, ou esperar que o cabr** do carro estivesse mesmo a ser assaltado e que os ladrões o levassem às peças, se fosse preciso até lá ia ajudar a meter aquilo em sacos grandes do IKEA", ironiza.

"Nenhuma das duas hipóteses ocorreu, maneiras que fiquei só às voltas na cama com aquele fom-fom-fom a moer-me o sistema nervoso, a entrar-me cérebro adentro e eu já com instintos assassinos. Ansiosa para ver o que a noite de hoje me reserva", conclui.

