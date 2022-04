Inês Aires Pereira voltou a falar da maternidade, especialmente desta nova fase da sua vida depois de ter dado as boas-vindas ao pequeno Joaquim, o seu segundo filho.

"Vou dizer isto em voz alta: Os meus filhos! Uma vai amassada do olho, o outro vai amassado de cólicas e nós amassados por inteiro mas tenho a dizer-vos que me pintaram um cenário muito pior do que este", começou por destacar.

"É certo que o desafio vai ser quando o Joaquim acordar para a vida, o David for trabalhar, a Alice trouxer as doenças da escola e depois quando eu voltar ao ativo! Mas para as primeiras semanas está a ser muito mais fácil do que estava à espera! Portanto, mamacitas embuchadas repetentes, há esperança e depois há aquele fator que eu me esqueci sempre que pensava cheia de medo no que iria ser ter dois: o amor", acrescentou.

"Passei tanto tempo a pensar 'ai meu deus como vai ser! Será que vai ser tranquilo?' e não me lembrei do mais importante de tudo! O coração aumenta mesmo! Multiplica-se, sei lá! Não me julguem, mas para mim nunca foi óbvio que ia amá-lo tanto como amo a Alice. Como é que este serzinho acabado de chegar já faz bater o meu coração tanto quanto o outro bichito que já cá anda há um par de anos a ser a minha melhor amiga", desabafou a mamã 'babada'.

"Provavelmente ele não me vê, não me diz 'quero miminho da mãe', não me sorri nem dá gargalhadas comigo mas e o toque? A pele dele! O cheiro!!! O cheiro da boca!!! Os barulhinhos! É uma cena visceral inexplicável! Que sorte, que sorte, que sorte! Sou uma mulher feliz e agradecida! Darei notícias dos próximos capítulos, até lá é deixar o amor entrar", rematou.

De recordar que o segundo filho de Inês Aires Pereira nasceu no dia 18 de março. A filha mais velha, Alice, vai completar três anos em outubro. As crianças são fruto da relação da atriz com David Ferreira da Silva.

