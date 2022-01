Catarina Jardim, conhecida como Pimpinha, vive esta quarta-feira, 26 de janeiro, um dia particularmente emotivo. O pai da apresentadora, Raúl Leitão, completaria hoje 80 anos de vida caso fosse vivo.

"Hoje faria 80 anos! Era um grande homem, um tenista excecional, uma grande brasa, tinha um coração gigante, de uma bondade extrema e toda a gente o adorava! Tinha uma grande paixão pela vida, pela família e pelos amigos", começa por elogiar a filha de Cinha Jardim na legenda de duas fotografias antigas.

Pimpinha confessa ter pena de que o pai não tenha conhecido os seus três filhos, um deles a quem deu o seu nome como homenagem, mas assegura sentir sempre a sua presença junto da família.

"Tenho pena que não tenha conhecido os meus filhos. Mas acredito que, esteja onde estiver, está a tomar conta de todos nós (a mim já me aparou alguns golpes). Só eu sei as saudades que tenho e o que dava por mais um abraço. Não costumo ser destas lamechices, mas hoje deu-me para isto. Como eu costumo dizer, Deus leva os que mais gosta. Parabéns, Pai", termina.

Catarina Jardim, atualmente com 37 anos, tinha 14 quando foi confrontada com a morte do pai.

