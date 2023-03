Catarina Jardim, conhecida por todos como Pimpinha, teve um encontro muito especial. A filha de Cinha Jardim encontrou-se com Marcelo Rebelo de Sousa e teve oportunidade de juntar a família e o Presidente da República numa divertida selfie.

"Grande dia em família no Campeonato Mundial de Surf com a presença do nosso Presidente da República", realçou ao mostrar a imagem no Instagram.

O campeonato em questão foi organizado pelo marido de Pimpinha, Francisco Spínola, que recebeu da mulher os parabéns "pelo sucesso de mais um grande evento".

Leia Também: Pimpinha Jardim deixou a televisão por estar "extremamente cansada"