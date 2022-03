Pete Davidson regressou, por instantes, ao Instagram na noite passada, segundo a imprensa internacional.

O comediante, de 28 anos, reativou a página na rede social durante cerca de uma hora, na quarta-feira, mas rapidamente voltou a desativar a conta.

A atividade do namorado de Kim Kardashian no Instagram coincidiu com o novo videoclipe do ex-marido da celebridade, para a música 'Eazy', onde aparece uma personagem que representa Pete Davidson, a qual é raptada, amarrada e enterrada viva.

